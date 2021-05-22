確診人數「校正回歸」 藍委：果然「有政府、會作帳」

中央流行疫情指揮中心下午公布今日確診人數達723例，但其中400例本土個案為「校正回歸」上周各日個案，引發質疑。立院國民黨團副書記長陳玉珍與國民黨立委賴士葆均嗆「有政府、會作帳」，原來指揮中心每天都在頒布假數字。

陳玉珍表示，照這種算法，今天的300多例，明天可能變500多例，一切隨指揮中心任意調整，那以前公布的數字有意義？人民會對政府公布數據失去信心，乾脆每天「嘉玲」，到第7天一次宣布2000例好了。

陳玉珍質疑，民進黨政府到底在怕什麼？面對現實才能確實防疫，確診數字公布標準應一致，不要天天都改變算法，否則每天的公布的數字有什麼意義？政府的公信力在哪？她也希望校正回歸到沒有民進黨主政的日子。

賴士葆表示，指揮中心不敢面對疫情的真相，也不能玩弄數字遊戲，政府可以公然操弄確診人數數據，誤導全民防疫意識，不可原諒，請問行政院長蘇貞昌知道這個天大的荒謬？呼籲高檢署出面調查指揮中心作假數字愚弄全民的黑幕。