勉勵警消移民防疫辛勞 陳宗彥：給第一線更多經費支持

內政部次長陳宗彥今天表示，全國進入疫情警戒第三級，第一線的警察、消防、移民官等都全力配合協助防疫工作，去年已有提供警消團體或個人的獎勵津貼，並已於18日指示警政署、消防署、移民署提列相關津貼預算，積極爭取更多的經費，勉勵第一線人員的辛勞。

陳宗彥表示，全國警察、消防及移民人員是國家防疫團隊重要的一份子，不論是機場邊境防疫、集中檢疫場所安全維護、居家檢疫對象協尋，或是疑似病患後送，到醫院的第一線救護工作等各項作業，無不全力配合中央流行疫情指揮中心及地方政府各項防疫措施，築起全國的防疫安全網。

陳宗彥表示，去年對於投入協助防疫最前線的警察及消防救護人員，都有給予團體或個人獎勵津貼，今年疫情延續，全國疫情警戒進入第三級，將投入更多的防疫人力，18日已指示警政署、消防署、移民署提列相關津貼預算，於目前籌編的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，積極爭取更多的經費來支持，勉勵前線人員的辛勞。