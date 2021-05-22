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因應疫情升溫 國民黨主席選舉領表、登記擬改線上作業

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席7月24日改選，6月初就將展開領表、登記作業，但因新冠肺炎疫情急遽升溫，選務單位規劃將領表與登記作業改採網路線上辦理。至於有中常委提議的主席選舉延選，黨務人士說，視後續疫情發展再做相應處理，但茲事體大。

至於主席選舉是否可能改線上舉辦，黨務人士坦言，選舉須滿足公平、公正、公開條件，但目前可投主席選舉的合格黨員達30餘萬人，就黨目前的人力、財力與技術能力，還沒條件能全面改辦通訊、線上或數位選舉，也恐有數位落差問題。

黨務人士指出，因新冠肺炎疫情升溫，主席與黨代表選舉選務因應作業方案，將於下周三中常會上將提出報告，向中常會說明。

新冠疫情升溫，衝擊7月將登場的國民黨主席與黨代表選舉籌辦。因應防疫需求，選務單位已規劃將6月3、4日領表，7、8日登記作業，改為線上、網路辦理，避免造成領表、登記過程可能造成的群聚問題。

此外，黨務人士也盤點，包括6月10日主席候選人資格審查與號次抽籤、未來主席候選人公辦政見會形式、場次、電視轉播、辯論會等協調作業，同樣可改為線上視訊會議處理，海外黨員通訊投票則不受影響。

對於常委建議主席與黨代表選舉延後，黨務人士表示，主席選舉距今還有2個月的時間，就看後續中央疫情指揮中心對大型集會是否有進一步規範要求，屆時再做調整。

黨務人士說，就像金管會宣布所有股東會延辦，也有限定禁辦期間，主席選舉是否延後仍要看指揮中心有無更具體要求，否則延後期程難估，也連帶影響之後連動舉辦的中央委員與中常委選舉，衝擊2022地方九合一選舉提名作業與布局。

黨務人士舉例，去年3月新冠肺炎疫情剛爆發時，國民黨中常委選舉一樣依規畫舉辦，只是在投開票所加強防疫與人流管制措施，所以若後續疫情持續嚴峻，衝擊主席與黨代表選舉舉辦，也要看指揮中心禁令要求到什麼程度才能配合調整。

至於將主席選舉改為通訊或數位投票，黨務人士說，辦選舉首重公信力，但如美國這樣民主先進國家，去年總統選舉通訊投票都引起如此大爭議來看，要一個政黨選舉做到通訊或線上投票，實務上會有很大困難，整體公民水準也還沒到。

黨務人士表示，黨雖讓海外黨員採通訊投票，但一則已行之有年，海外黨員已經熟悉相關作業，此外海外黨員人數本身也有限，與全黨員是否全面改通訊或數位投票議題不能一概而論，兩者情形完全不同。

九合一選舉 疫情 投票

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