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陳佩琪氣還沒消？臉書發文「身旁有沒伴都沒差了」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自陳佩琪臉書
圖／取自陳佩琪臉書

北市長柯文哲前天下令，要求所有北市醫護人員都要施打疫苗，「由不得你！」；市長夫人陳佩琪醫師，經市長溝通後，也已經打過了。但陳佩琪昨天在臉書上貼文抱怨，稱去打了疫苗卻被網友罵「有夠賤」，她還在網友留言處憤怒留言，醫護之前等待疫苗，因為指揮中心說沒社區感染，「現在社區大爆發，為了上戰場而打疫苗的人，就是賤人、賤狗。」

陳佩琪今再發臉書指出， 昨天可能嗓門太大聲了， 旁邊幕僚搞不好都聽到了，「其實我們這種年紀，癌症病痛一堆，身旁有沒伴都沒差了，我跟他說台北市再找個優雅的市長夫人， 我也不會怎樣，明天跟意外哪一種先來都不知道…」

陳佩琪臉書內容如下：

昨天中午看到北市府發布的新聞說我已經打疫苗了，引來一堆極為不雅的負評和酸言酸語，中午打電話跟市長抗議，請他要以感謝的語氣和態度做出此種非常時期的要求，指揮中心當初說沒社區感染，還有什麼、什麼的疫苗就要來了，請問那時誰不想要較沒副作用且保護能力較佳的疫苗？ 政治人物有打沒打， 只是政治事件而已，現在社區爆發了， 要醫護上場，卻只提供AZ， 你不飆中央就罷了，還放任別人飆我們？疫情來之後打的就是貪生怕死， 或是像議員說的 「知錯能改、善莫大焉」？ 是這樣嗎？

昨天可能嗓門太大聲了， 旁邊幕僚搞不好都聽到了，其實我們這種年紀，癌症病痛一堆，身旁有沒伴都沒差了，我跟他說台北市再找個優雅的市長夫人， 我也不會怎樣，明天跟意外哪一種先來都不知道…

用LINE 群組算一下，從我那天打後，本院員工共有961人相繼施打， 這些人跟我一樣都領受到議員給的「知錯能改 善莫大焉」 的「讚美」了，相信除了本院外， 還有甚多醫院 醫護和員工是在此時才打疫苗的， 議員的讚美與鼓勵，相信大家都感受到了…

防疫措施要繼續， 疫苗是台灣最終解藥， 大家都認同， 很早以前媒體就報導過亞太的BNT是上海復星在代理，所謂代理商就是做生意用的，當時就跟先生建議說我們現在很多東西都made in china了， 跟代理商買東西會有問題嗎？ 我也知道先生承襲上任市長所建立的雙城論壇，每年講講兩市的交通、醫療問題，也沒做什麼， 就被打成舔中賣台的中共同路人了，現在要是去跟上海代理商買疫苗，一定是紅到發紫了 ，不過我是跟先生說要羅織罪名， 你柯文哲喔… 也不差這一條了。

民進黨只要搞仇中反中抗中，加上高超的選舉步數，就能萬年執政了，既然如此， 疫情當下，就請以蒼生為念， 別再政治防疫了。 「我寫這個 一定很多某色的網軍會上來說陳佩琪想打科興疫苗，有些人還叫我飛去打啊 喔喔 現在應該不會再被罵這個了」

疫苗 陳佩琪 北市

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