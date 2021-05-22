藍質疑掛「防疫有成」看板 陳建名：少點口水 同心防疫

陸委會前副主委張顯耀臉書指出，疫情一天天加劇，民進黨先前還在新竹市掛上「防疫有成，人民如常」看板，不知道在這波疫情加劇後，是否已經拆除。民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名表示，張顯耀別用口水刷存在感，希望張給辛苦的防疫工作人員多一點鼓勵，給這個社會多一點正向的力量。

陳建名說，一年多來，蔡政府帶領大家走過口罩國家隊、歐美疫情發展誤判、敦睦艦隊群聚案、部桃事件等，一一化解危機；地方上，新竹市長林智堅率領市府，落實管制、清消、宣導，也號召志工協助藥局包裝口罩，中央地方攜手，也才有辦法生活如常，甚至迎來大甲媽、白沙屯媽等遶境盛事，所以才掛上這面帆布，身為執政黨地方黨部主委，目的是感謝，並提醒大家防疫工作仍在進行中。

陳建名指出，時隔一個多月，台灣進入新冠肺炎疫情第三級警戒狀態，這一周以來，這面帆布相關照片突然多了很多關心，從許前市長任內的民政處長、議長的機要秘書、國民黨籍市長初選參選人、到前陸委會副主委、前海基會秘書長，紛紛在Line群組及臉書上轉傳分享，顯然是見獵心喜借題發揮。

陳建名表示，也不是沒有想過提前請人將它卸除，只是正值防疫關頭，舉國上下為了相關措施落實忙得不可開交，加上每天在網路上請大家儘量待在家避免接觸，回過頭又催促廠商趕緊派人作業，這種事自己實在做不來，只是心中抱歉，讓這些有心人利用這帆布浪費大家的時間，讓他們可以混肴視聽而沾沾自喜。

陳建名說，現在最重要的工作是在網路防疫資訊爆炸的當下，如何第一時間讓民眾清楚並配合相關措施，防堵並澄清假訊息，當一個稱職的民意代表，搭起防疫期間政府機關及民意的橋樑，防疫是大家的事，對待彼此應多一點同理心，而不是用口水刷存在感。