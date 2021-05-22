政壇老將魏耀乾回故鄉開牙醫診所 服務台南七股偏鄉

民進黨創黨人之一，擔任過兩屆立委、高雄市政府副秘書長的魏耀乾醫師，離開政壇後回歸牙醫本行，在高雄草衙地區行醫，有感於故鄉台南偏鄉地區醫療資源不足，興起回鄉開業的念頭，台南七股微笑牙醫診所今天開幕，因疫情避免群聚簡單剪綵開幕，前台南縣長蘇煥智、前國大代表謝清文、母校溫內國小校長陳汶、醫師黃憲清等到場祝賀。

魏耀乾是前民進黨政壇老將，和前總統陳水扁在立院共事多年。為民進黨在台南縣第一位立委。歷任兩屆立委後，曾在謝長廷任高雄市長期間，短暫擔任市府副秘書長，離職後在高雄市草衙地區執業牙醫，重歸老本行。

魏耀乾有感於故鄉台南偏鄉地區醫療資源的匱乏，響應衛福部優化偏鄉醫療精進計畫，決定回鄉籌設牙科診所，地點在七股區公所旁邊，地方鄉親若有牙醫的需求，可以就近醫療，不必坐公車到外地找醫師。