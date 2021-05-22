願爭取大陸疫苗來台 洪秀柱：蔡政府不要與全民為敵

國內新冠肺炎疫情嚴峻，國民黨前主席洪秀柱表態，願出一己之力，與對岸進行溝通，爭取大陸疫苗來台。洪今天再呼籲，這時候只有人民健康的安全，沒有政治的問題，敵人是病毒，不是大陸，籲蔡政府不要用意識形態處理嚴重的疫情。

洪秀柱表示，國家不是沒有辦法或方式爭取，也不是沒有法規，兩岸貿易許可辦法、肺炎防治振興特別條例與馬政府時與對岸簽訂海峽兩岸醫藥合作協議都可做，只是有沒有心的問題，希望民進黨政府人命優先、從善如流，不要與全民為敵。

洪秀柱說，嚴重的疫情問題是跨越國界與政治，這才是真正的普世價值，民進黨政府如果把政黨意識形態放在人民健康上，是人民的悲哀；若執迷不悟，堅持倒行逆施，只能請民進黨政府下台。

洪秀柱表示，會聯合地方政府一起努力，爭取大陸疫苗來台，保障人民生命安全；她是國家的一份子，可以盡力的事情就全力以赴，這些作為不是為了一黨或一己之私。