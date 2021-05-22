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美韓領袖記者會拜登提台海和平穩定 外交部表示感謝
美國總統拜登與韓國總統文在寅美東時間21日在華府舉行領袖會談並發表聯合聲明提及台海和平；外交部今天表示，這是繼4月16日「美日元首峰會」聯合聲明及5月5日「七大工業國集團」（G7）外長聲明後，美國與其盟友再次共同關切台海安全議題，外交部表達誠摯歡迎並感謝美國、韓國政府展現對台海和平穩定的重視。
外交部表示，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色，拜登政府自上任以來，持續展現對我國的強勁支持，以及對台海和平穩定的高度重視，並多次重申恪守「台灣關係法」及「六項保證」，強調美國對台承諾「堅若磐石」。
外交部表示，我國政府將在既有的良好基礎上，持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度、共享價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。
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