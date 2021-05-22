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政院追加紓困預算 李彥秀：應保障經濟弱勢、邊際勞工

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立法院院會昨將肺炎紓困振興條例修正草案逕付二讀，預計31日加開院會完成三讀。國民黨副秘書長李彥秀今在臉書表示，政府須思考如何不耗費太多成本，就讓經濟弱勢或邊際勞工可以符合防疫要求，不但是人權，更是防疫必需。

李彥秀說，降低大家的防疫成本，就是防疫成功的關鍵之一，防疫過程勞動部不應繼續裝作沒自己的事；衛福部除防疫，社福工作也不應該旁落。

李彥秀指出，防疫升三級後，許多服務業紛紛停業，導致低底薪、仰賴業績獎金或完全按件計酬、部分工時勞工陷經濟困境，如美容美髮、餐飲、旅遊、表演藝術團體等都是類似勞動形態，邊際勞工應是紓困重要對象。

此外，李彥秀也提到，防疫期間，外送員的辛勞應該被體貼。

李彥秀還表示，經濟弱勢在居家隔離或自主健康管理期間，經濟來源更可能中斷，生活空間更往往難以滿足防疫條件，同住家人難以達到與有接觸史家人隔離要求，弱勢家庭群聚風險不能被忽略。

李彥秀說，疫情下街友處境也令人擔憂，在許多公共場館關閉狀況下，原本依賴公共場館基礎設施維生的街友也需要政府協助，以維持最基本生活需求。

李彥秀 街友

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