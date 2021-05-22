疫苗不足統促黨主席諷莊瑞雄「數學不及格」 籲以人民為重

新冠疫情嚴峻，中華統一促進黨日前發文「為台灣人民生命安全請命」，籲政府接受大陸贈送疫苗，行政院前天宣布41萬劑AZ疫苗到貨，民進黨立委莊瑞雄隨即臉書發文「統促黨可以閉嘴啦」；統促黨黨主席何文智在臉書發文指「莊瑞雄數學不及格」，台灣疫苗嚴重不足，政府應以人民健康為重、勿拿來當政治籌碼。

何文智指出，全世界都知道，疫苗是防疫最重要的利器，全台灣都知道，台灣疫苗嚴重不足！莊大立委對政治很內行，但數學恐怕不及格，30+41=71萬劑疫苗，僅僅33萬醫護人員每人施打兩劑，疫苗就差不多消耗完了，還有2300萬台灣人民怎麼辦？

他說，數據顯示，台灣現在接種率全球倒數第二，不及1%，落後於很多第三世界國家，在疫苗接種上，台灣儼然成為第四世界國家了，面對如此嚴峻疫情，統促黨為民請命，何錯之有？