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疫苗不足統促黨主席諷莊瑞雄「數學不及格」 籲以人民為重
新冠疫情嚴峻，中華統一促進黨日前發文「為台灣人民生命安全請命」，籲政府接受大陸贈送疫苗，行政院前天宣布41萬劑AZ疫苗到貨，民進黨立委莊瑞雄隨即臉書發文「統促黨可以閉嘴啦」；統促黨黨主席何文智在臉書發文指「莊瑞雄數學不及格」，台灣疫苗嚴重不足，政府應以人民健康為重、勿拿來當政治籌碼。
何文智指出，全世界都知道，疫苗是防疫最重要的利器，全台灣都知道，台灣疫苗嚴重不足！莊大立委對政治很內行，但數學恐怕不及格，30+41=71萬劑疫苗，僅僅33萬醫護人員每人施打兩劑，疫苗就差不多消耗完了，還有2300萬台灣人民怎麼辦？
他說，數據顯示，台灣現在接種率全球倒數第二，不及1%，落後於很多第三世界國家，在疫苗接種上，台灣儼然成為第四世界國家了，面對如此嚴峻疫情，統促黨為民請命，何錯之有？
何文智強調，政府再怎麼霸道，也不該以人民的生命健康當籌碼，要統促黨閉嘴，可以，但請給我們足夠的疫苗，要不然也可撇開政治，為現行疫苗政策，進行一場視訊辯論，讓全台灣民眾公開評斷是非，如果政府無法有效解決疫苗短缺問題，莊立委又不敢面對辯論，請莊立委「閉嘴」。
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