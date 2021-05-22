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疫情惡化 孫大千：人民高度自律1年 被民進黨揮霍掉

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照

外媒報導，因抗疫掉以輕心， 「亞洲模範生」台灣疫情惡化。國民黨前立委孫大千在臉書指出，龜兔賽跑的故事正在台灣活生生地上演，可惜的是，民進黨政府正是那一隻驕傲怠惰最後變成落後的兔子。

孫大千說，由於台灣人民的高度自律，過去一年，台灣交出了一張令國際羨慕的防疫成績單，然而，民進黨政府卻浪費揮霍掉了這一整年的時間。

孫大千表示，請問民進黨政府，在過去一年中，為什麼不能預先為學生們建構一套完善穩定的遠距離教學系統？

在過去一年中，為什麼不能夠為台灣採購到令人民信賴的疫苗品牌和足夠的疫苗數量呢？

在過去的一年中，為什麼不能預先為台灣建置足夠的快篩量能，以備在緊急情況發生時，台灣能夠有足夠的快篩能力呢？

在過去一年中，為什麼沒有針對疫情嚴重擴散時，如何在最短的時間內全面擴充醫院專責病床的數量，做出應變規劃方案呢？

孫大千說，因為民進黨的驕傲、大意和愚昧，讓台灣從防疫模範生淪落到成為各大外國媒體口中的負面教材。

民進黨 孫大千 疫情

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