柯市府「醫護徵召令」蔡壁如火速加入 遭疑特權作秀

台北市長柯文哲急發徵召令，徵求退休、退職醫護人員進駐備援集中檢疫的大型防疫旅館協助。民眾黨立委蔡壁如今天在Facebook發文已經去和平醫院急診室見習，此文一出，引發其他報名的退休護理師質疑，為何她能短短兩天就火速提前進醫院實習，是否有耍特權？

一名不具名的退休護理師表示，看見立委蔡壁如在電視上說有報名徵召令，但隔一天卻神速到醫院實習，他們退休一起報名的護理師還在等通知，為何只有她行政效率非常的快？市府是在獨厚這個人嗎？這個時期這樣「感覺很像搏版面，有點不太OK，是因為民眾黨的人才可以有這特權嗎？」。

該退休護理師說，聽到有上千名退休同仁一起報名，希望可以為民服務，用自己的專業去回饋社會，在第一時間站出來挺身而出，現在本土案例數字持續攀升，醫療量能一定會增加，我們這些報名的人，期盼趕快收到通知去實習付諸行動，但民代卻把這些當自己的舞台，PO文在社群高調又作秀 。

蔡壁如在臉書PO文早上到和平醫院見習，穿上全套防護衣，和第一線的醫護人員站在一起。還說「離開工作站前，還要進行全身的消毒，除了醫護人員之外，幫我們消毒的化學兵也很辛苦，我要向這些守護我們的無名英雄致敬！明天，我還會再來！支援！緩解吃緊的醫護人力」。

對此，北市府回應，委員到和平醫院是協助行政的部分，而此次徵召令投件數相當多，有1121名退休護理師、醫師報名，目前正在統籌整理名單。

議員徐巧芯說，蔡壁如本身是公眾人物，若她的參與有附帶作用，能鼓舞其他離退醫護一起幫忙也很好。徐巧芯認為，蔡身分特殊，是政治人物也是立委，報名徵召令不太可能排在第二批或第三批，但還是希望蔡參與受訓後可以維持一段時間，而不是一、兩天，才不會被批評。