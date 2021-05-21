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台美部長級視訊 蔡總統：美支持台灣取得疫苗

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台美部長級視訊，蔡英文總統表示，美國支持台灣取得疫苗。圖／取自蔡英文臉書
台美部長級視訊，蔡英文總統表示，美國支持台灣取得疫苗。圖／取自蔡英文臉書

美國衛生部長貝塞拉今天與衛福部長陳時中舉行視訊會議。總統蔡英文今在臉書天表示，貝塞拉表達了美國的兩點支持，分別是支持台灣取得疫苗，與支持台灣擴大參與WHO及全球衛生事務。

貝塞拉今天與陳時中視訊30分鐘，雙方就疫情與全球衛生議題交換意見。蔡總統說，上任後一直很重視台美關係的推展，過去台灣的國際參與很難有所突破，但這5年來，證明了只要台灣人齊心協力，方向一致，可以獲得國際社會的重視，更可以跟許多國家發展更深入的合作關係。

蔡總統指出，這一年多來，在防疫的努力，也讓台灣在國際上獲得更多的認同和支持。其中，台美是共同對抗疫情的夥伴，並且透過多元管道來深化合作關係，除了在第一線的駐美大使蕭美琴努力爭取疫苗儘速到位，今天早上陳時中也透過視訊，和貝塞拉進行了雙邊會議。

蔡總統表示，會議中雙方針對去年簽署的合作瞭解備忘錄，進一步討論了深化台美醫療、公衛、科學創新合作的方式；貝塞拉特別感謝台灣對美國的協助，也表達了美國支持台灣取得疫苗，也支持台灣擴大參與WHO及全球衛生事務。蔡說，感謝為了台灣國際參與和防疫辛苦付出的衛福部、外交部的人員，「謝謝你們，辛苦了」。

疫苗 陳時中 蔡英文

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