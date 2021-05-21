警察取締未戴罩 內政部要警政署訂全國一致獎勵標準

疫情嚴峻，外出需全程佩戴口罩，警方也投入協助勸導取締；中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥今天表示，感謝警察的辛勞，已請警政署從優訂定一致的獎勵標準，勉勵員警的辛勞。

陳宗彥表示，去年初疫情發生以來，全國警察是國家防疫團隊重要的一份子，不論是機場邊境防疫、集中檢疫場所安全維護，或是居家檢疫對象協尋等各項作業，無不全力配合指揮中心及地方政府各項防疫措施，築起全國的防疫安全網。

陳宗彥表示，全國已進入第三級疫情警戒，警方除了查察營業場所店家是否落實防疫，實施「實聯制」、顧客佩戴口罩、保持社交距離等，也協助地方衛生單位，勸導外出的民眾要配全程佩戴口罩，勸導不聽才會開罰。

陳宗彥表示，已請警政署對於投入協助防疫的警察應從優給予獎勵，訂定全國一致性的標準，不能有差異，他也提醒全國警察要注意自身的健康防護，共同為防疫努力。