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響應柯文哲號召令 蔡壁如今赴和平醫院幫確診者衛教
因應疫情升溫，台北市長柯文哲發出徵召令，徵求退休、離職醫護人員協助防疫工作。曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如今也前往台北市立和平醫院篩檢站幫忙，協助確診者衛教。她表示，還是很喜歡醫療工作，不過現在的醫護人員真的很辛苦，每天都包得密不通風，自己光工作一個下午，全身就濕透。
柯文哲19日舉行記者會宣布，徵召退休、離職醫護人員協助防疫工作，超過20年護理師經驗的蔡壁如日前就表態響應，今日上午也現身和平醫院篩檢站協助。
蔡壁如指出，今天主要先認識環境及各項業務，包括叫號、收檢體、協助醫生篩檢、確診者衛教。她也透露，今天已接觸兩位確診者，除安撫他們的心情，也提醒相關注意事項。
記者詢問，有沒有被民眾認出？蔡壁如說，由於全身防護設備包緊緊，並沒有被認出來；她也表示，醫護人員真的很辛苦，每天都得這樣子工作，自己光是工作一個下午，全身就濕透。
蔡壁如表示，由於立法院下周開始休會，之後如果白天有空，就會來和平醫院幫忙，各項工作都有機會輪到，希望能紓解醫護排班壓力。
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