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世衛大會下周登場13友邦替我提案 巴拉圭致函譚德塞

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

今年世界衛生大會（WHA）將於24日以視訊方式召開，外交部發言人歐江安今天表示，今年友邦持續以多元方式協助支持我國參與，共有13個友邦為我國提案，外交部感謝並尊重友邦以各種具體行動協助我方參與WHA。

歐江安表示，我國政府持續努力推動爭取以觀察員身分出席WHA，友邦一向不遺餘力支持我國國際參與，並以各種多元方式積極協助，例如提案、致函世界衛生組織（WHO）幹事長、在WHA會議譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）中為我國執言等。

歐江安表示，友邦也透過政府高層公開發言及在媒體發聲，以及立法部門通過決議或聲明，為台灣爭取參與WHA營造更大的國際支持聲量。

歐江安，今年我國友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯以WHO會員國身分，分別向譚德塞提出標題為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer）的提案，要求列入今年WHA議程討論，WHO已據以列入議程「補充項目」（supplementary item）。

友邦巴拉圭未提案，歐江安表示，巴拉圭重申堅定支持台灣參與WHO及WHA，巴國政府也為我方致函譚德塞，呼籲邀請台灣以觀察員身分出席今年WHA。台灣與巴拉圭邦誼穩固友好，兩國基於民主、自由、人權等共享價值，長期以來在雙邊及多邊領域密切合作，相互扶持，共同為兩國人民福祉及國家永續發展齊心努力。

WHA WHO 巴拉圭

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