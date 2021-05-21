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網軍頻攻擊 新北副市長批「抹煞、惡意、造假、挑撥」

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北市副市長劉和然指出，最近確實有看到這個現象，這樣的事根本是「抹煞、惡意、造假、挑撥」。圖／翻攝侯友宜臉書
新北市副市長劉和然指出，最近確實有看到這個現象，這樣的事根本是「抹煞、惡意、造假、挑撥」。圖／翻攝侯友宜臉書

新冠肺炎疫情在雙北爆發，台北市議員徐巧芯發現有網軍忙「拉柯打侯」。新北市副市長劉和然指出，最近確實有看到這個現象，不希望是中央或是哪個單位要轉移焦點，不過這樣的事根本是「抹煞、惡意、造假、挑撥」。

劉和然今記者會指出，從去年起針對疫情新北都認為要與中央、鄰近縣市共同面對，彼此合作才能打贏這場戰爭，不過網軍會抹煞第一線防疫人員的努力，第一線用用各種方法控制疫情，不應該這樣被抹煞。

劉和然表示，各局處針對批評都要虛心接受，但最近看到許多惡意使用不實數字，像是防疫旅館、集中檢疫所都遭到扭曲；另外還有造假、編故事，指防疫讓中央看得心驚肉跳，這根本都是在編劇版，破壞防疫真的不值得。

劉和然還說，雙北共同抗疫，現在卻出現挑撥，由於疫情來自萬華，新北與台北市做好聯繫，像是高中職以下停課的決定，雙北都在合作，卻在網路上看到挑撥雙北關係。

新北市長侯友宜則說，他虛心接受大家批評，他永遠只有一句話，不只是中央跟地方要一條心，目前是打仗時刻，敵人只有一個就是病毒，病毒對大家的挑戰這麼大，絕對不要內耗，要團結打贏這場戰。

疫情 新冠肺炎

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