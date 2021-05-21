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民進黨駁斥「誅侯計畫」 疫情當頭國民黨還在政治操作

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
新北市長侯友宜。資料照／記者李成蔭攝影
新北市長侯友宜。資料照／記者李成蔭攝影

新冠肺炎疫情延燒，近來針對新北市長侯友宜防疫措施，藍綠也大打政治口水戰。民主進步黨發言人顏若芳今天表示，在全國疫情升溫，全民都關注疫情發展的情況下，很遺憾國民黨在疫情關鍵時刻，黨主席江啟臣依然只關心政治操作，新北市長侯友宜市長顯然也比較關心個人聲望而不是關心疫情控制，也令人感到遺憾。

顏若芳指出，若如媒體報導，江啟臣下令全黨上下發動攻擊，甚至還告訴媒體侯友宜打電話致謝，這樣的媒體操作難道不會太斧鑿斑斑嗎？若按照國民黨中央的標準，那過去國民黨上下對蔡總統的指控，難道都是有計畫的「誅英計畫」，難道國民黨內部也有「誅時中計畫」？

顏若芳表示，從防疫開始至今，民進黨從蔡英文總統上下一貫訴求的就是「團結防疫守台灣」，因為民進黨知道，只有不分朝野、中央地方一起合作，才能有效落實防疫措施。這也是為何在台北萬華地區一開始爆發疫情的時候，疫情指揮官陳時中和台北市長柯文哲第一時間達成共識，中央地方一起全力投入重點防疫，也看到有強化防疫的效果。

至於有國民黨人士提出說有所謂「誅侯」計畫，顏若芳嚴正駁斥，民進黨從未有這種計畫，國民黨更無需轉移新北市防疫問題的焦點。更何況如果新北市民意代表關注自己所在的縣市防疫政策有無落實，以及防疫設施的數量是否足夠，也是基於民意代表職責，何來「誅侯」？

顏若芳表示，國民黨應該把地方民意代表的提醒當作是在幫助侯友宜，而不是把所有人的提醒都扣上帽子、貼上標籤；若國民黨這時候還在做政治操作、攻擊提出建議的人，這並不是解決問題的方法，而是解決提出問題的人。

顏若芳說，很高興國民黨日前終於認清不分黨派、團結防疫的重要性，呼籲江啟臣這時候應該要下令呼籲支持者戴口罩、勤洗手，台灣面對嚴峻的疫情，最重要的就是要團結、配合指揮中心，病毒不分藍綠，朝野一起守護台灣。

國民黨 疫情

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