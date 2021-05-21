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違規超載貨物易釀事故 最高罰鍰加倍至1.8萬

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院今三讀通過道路交通管理處罰條例部分修正條文，若汽車違規超載，最高可處1萬8千元罰鍰。圖／報系資料照
立法院今三讀通過道路交通管理處罰條例部分修正條文，若汽車違規超載，最高可處1萬8千元罰鍰。圖／報系資料照

違規載貨及超重導致肇事及傷亡案件攀升，但相關罰鍰卻25年未調高，立法院今三讀通過道路交通管理處罰條例部分修正條文，若汽車違規超載貨物，最高罰鍰加倍至1萬8千元。

原道交條例第29條明定，若有裝載貨物超過規定長度、寬度、高度；整體物品超重、超長、超寬、超高，而未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識；裝載危險物品，未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌，以及貨車或聯結汽車裝載、汽車牽引拖架或附掛拖車不依規定，大貨車裝載貨櫃超出車身，或未依規定裝置聯鎖設備等其中之一情形，可處汽車所有人3千元以上9千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

國民黨立委洪孟楷等18人擬具「道路交通管理處罰條例第29條條文修正草案」，日前通過交通委員會審查，今立法院三讀通過，罰鍰將調整為3千元以上1萬8千元以下。

洪孟楷指出，16年前就讀大學時，曾因騎車閃避前方貨車違規超載所掉落的紙箱而「犁田」，現在仍常看到貨車違規載貨上路，但相關罰鍰從20多年前到現在都沒改變，近五年A1、A2類車禍成長人數中，因載貨超重而失控就有46%，貨物因超長、寬、高而肇事更達61%。

洪孟楷表示，提高最高罰鍰不是要處罰民眾，而是讓民眾為了避免受罰而減少違規載貨行為，藉此減少事故發生。

另外，立法院今也三讀通過道路交通管理處罰條例第十條條文修正，因法院與檢察署為兩個不同獨立司法機關，「地方法院檢察署」一詞容易造成民眾混淆，將修正為「地方檢察署」。

立法院 洪孟楷

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