萬華阿公店慘了！ 監委關切掛羊頭賣狗肉要徹查

國內新冠肺炎疫情升溫，經疫情調查發現，許多確診者曾至台北市萬華區茶藝室消費。監察委員林國明表示，媒體報導，台北市萬華區百餘家俗稱「阿公店」茶藝室，多數登記營業項目為飲食店業，與實際從事有女陪侍之飲酒店業之營業項目不符，相關主管機關卻未積極取締，成為此次防疫破口，已申請自動調查。

林國明指出，據中央流行疫情指揮中心所公布之確診個案公共場所活動史，許多來自台北市萬華區俗稱「阿公店」之茶室，成為這波新冠肺炎疫情的破口之一。據報載，萬華約有一百多家「阿公店」未依法辦理登記，或所登記之營業項目與實際營業不同，究主管機關對茶藝室營業登記審核與事後稽查機制為何，相關主管機關有無善盡查處之責？相關人員有無違法失職情事？違法經營「阿公店」長期違規致營業亂象，未獲妥適處理情事，相關疑義，實有深入瞭解之必要。