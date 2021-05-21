立院三讀 免徵土地增值稅範圍擴大

立法院今天三讀「土地稅法」修正案，未來只要是非都市土地被政府指定為公共設施用地，例如交通道路、公園、特定目的事業用地等，在被徵收前移轉皆可免徵土地增值稅。

該修法是為了因應司法院在2019年7月5日釋字第779號解釋。釋憲宣告部分條文違憲後，財政部提出檢討「土地稅法」相關規定，針對非都市土地供公共設施使用，被徵收前進行移轉，可免徵土地增值稅。此案送出行政院後，在立院審議並無太大分歧，五月中完成初審後，在今天完成三讀。

「土地稅法」第39條第2項原先規定，依都市計畫法指定的公共設施保留地，在尚未被徵收前進行移轉，可免徵土地增值稅，但非都市土地經編定為交通用地、公共設施用地，被徵收前若移轉卻必須課徵土地增值稅，與憲法第7條保障平等權意旨不符，不符合租稅公平原則。