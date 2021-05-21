紓困條例31日闖關三讀 國民黨：地方預算分配額應提高

立法院院會上午通過將肺炎紓困振興條例修正草案逕付二讀，預計31日加開院會完成三讀。國民黨下午發出新聞稿表示，支持紓困條例期限展延至明年6月，但政院要求追加2100億元預算，應提高地方政府的分配額。

此外，國民黨也主張，對因受疫情影響，必須請「防疫照顧假」照顧家中年幼孩子或年長者的勞工，政府應以紓困追加預算提供「防疫照護津貼」，讓依規定請防疫照顧假勞工，在沒有領取工薪或俸給者的前提下得以請領津貼，保障生計。

國民黨表示，期盼透過延長相關紓困措施時間，協助受影響的民眾、企業度過難關，但因現在疫情已擴散至全國過半縣市，未來地方政府所負擔責任將越來越重，中央與地方政府各司其職、相互合作，才能共同度過這次的疫情難關。

國民黨認為，已通過特別條例，地方政府對特別預算分配額偏低，讓地方政府紓困綁手綁腳影響成效，未來應讓每一分的預算都確實用在有需要民眾身上。

國民黨立委賴士葆表示，過去一、二期紓困特別預算給地方的僅6%，其他都中央拿走，這次希望比照莫拉克颱風救災特別條例明定給地方政府部分，比如中央下令各地設快篩站中央就要補助。

賴士葆說，防疫中央與地方一起，不能資源中央一把抓，人情給中央，事情地方做，今天特別條例修正草案逕付二讀後，朝野會擇期協商，國民黨立委將會提附帶決議，匡正這樣的情形，要求給地方政府的能框列多一點。