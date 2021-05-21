友邦提案呼籲邀請台灣參與WHA 總統府感謝

我國友邦提案，呼籲邀請台灣參與本年度世界衛生大會（WHA）。總統府發言人張惇涵表示，我國誠摯感謝友邦長期為台灣的國際參與仗義執言，也誠摯感謝近期國際主要國家對於台灣參與WHA的強力呼籲；尤其在台灣面臨新一波疫情挑戰的當下，友邦與國際社會對於台灣的堅定支持，更顯溫暖。

張惇涵表示，雖然截至目前為止，我國目前尚未收到出席WHA的邀請函，但包括外交部、衛福部等各部門仍會持續努力到最後一刻，爭取與會權利，也堅信台灣的防疫經驗與優異的醫療科技，能夠與國際社會交流分享、能夠貢獻國際社會、能夠成為增進全球人類健康福祉的良善力量。

張惇涵表示，誠如世界衛生組織（WHO）憲章所揭示，健康是基本人權、是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。因此，我們呼籲WHO，回應國際社會支持台灣參與WHA的強力訴求，「Let Taiwan Help」，就更能證明「Taiwan Can Help」。