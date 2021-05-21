綠營批侯友宜防疫不力 藍委：圍魏救趙現代版

新冠肺炎疫情升溫，雙北防疫常超前中央疫情指揮中心布署，但近日綠營反砲轟新北市長侯友宜防疫不力。國民黨立委賴士葆回擊，這是圍魏救趙現代版，圍侯救指揮中心指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌、蔡英文總統，要鬥等疫情結束再來。

賴士葆表示，綠營的動作，代表陳時中已經hold不住防疫，以前所有功勞都要自己攬，現在爆掉了就推給地方，結果始料未及雙北市長做得比他好；過去中央不設快篩站就是怕確診人數太多，採蓋牌策略，防疫成績才看來比較好。

國民黨團副書記長陳玉珍也批評，防疫視同作戰，打仗的時候最忌諱有人扯後腿，民進黨相關人士現在就是在扯新北市防疫作戰的後腿，也凸顯疫情指揮中心在檢疫站、防疫旅館、疫苗購買等防疫事項上，這一年來其實沒有做好完善布署。

陳玉珍說，過去指揮中心對於防疫事項，中央與地方權責劃分清楚，最近覺得應付不來才慢慢把權力下放，現在民進黨回頭攻擊地方防疫不力，忘記這些權力當初中央是一把抓。

國民黨立委洪孟楷表示，現在防疫優先，但有人帶風向打壓雙北非常可恥與惡劣，現在要收起政治口水，戴上自律口罩，不要當防疫豬隊友。

洪孟楷說，疫情指揮中心現在因確診人數太多，量能不足，要地方政府分擔責任，那就把權責劃分清楚，地方政府會勇於承擔責任。