快訊

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

本土病例今再倍增？新北市衛生局證實：確實會增加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應疫情立院院會測視訊 國民黨團：只能當作表決工具

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院今進行院會視訊簽到、視訊表決的測試。圖／取自立法院長游錫堃臉書
立法院今進行院會視訊簽到、視訊表決的測試。圖／取自立法院長游錫堃臉書

因應疫情升溫，立法院上午進行視訊會議表決功能測試。國民黨團副書記長陳玉珍表示，不排斥使用視訊，但立院開會很多時候需要充分討論與理解，1百多人視訊相當龐大，沒辦法充分達到討論效果，充其量只能當作表決的工具。

至於立院未來在疫情期間是否要讓視訊會議常態化，陳玉珍說，現在也沒什麼非常急迫的事需要表決，還不用開視訊會議；若進入封城階段，國家可能發布緊急命令，甚至戒嚴或類似軍管做法，那時也可能不會急迫需要立院。

國民黨立委賴士葆則指出，立院提供的平板只會專用在視訊，因裏面裝什麼木馬程式都不知道，立法院都可透過監視器錄音、人臉辨識，資安想起來都讓人毛毛的。賴爆料，有陣子有人測到，立法院的wifi立法院可以側錄，是資安大漏洞。

國民黨立委葉毓蘭也說，立法院提供的設備當然有資安疑慮，所以她自己找了較乾淨的平板與筆電裝設視訊程式；現在院會適度停會是明智的選擇，當全國人民自我節制減少移動做好防疫，立院這時不宜還讓全國立委從四面八方湧至。

立法院 資安 國民黨

延伸閱讀

陳時中已露疲態 藍籲賴清德取代

疫情警戒升級 費鴻泰：指揮中心應由行政院長任指揮官

爭取離島醫療權益不分顏色 藍綠立委為金門發聲

陳時中開放地方買疫苗 柯文哲嗆：早說嘛 現講不負責任

相關新聞

美韓領袖記者會拜登提台海和平穩定 外交部表示感謝

美國總統拜登與韓國總統文在寅美東時間21日在華府舉行領袖會談並發表聯合聲明提及台海和平；外交部今天表示，這是繼4月16日...

新冠疫情嚴峻 馬英九與周美青合體籲國人齊心防疫

新冠肺炎疫情嚴峻，前總統馬英九上午在臉書發出與妻子周美青合影的握拳打氣照，呼籲國人配合中央流行疫情指揮中心齊心防疫，戴口...

政院追加紓困預算 李彥秀：應保障經濟弱勢、邊際勞工

立法院院會昨將肺炎紓困振興條例修正草案逕付二讀，預計31日加開院會完成三讀。國民黨副秘書長李彥秀今在臉書表示，政府須思考...

疫苗不足統促黨主席諷莊瑞雄「數學不及格」 籲以人民為重

新冠疫情嚴峻，中華統一促進黨日前發文「為台灣人民生命安全請命」，籲政府接受大陸贈送疫苗，行政院前天宣布41萬劑AZ疫苗到...

宏都拉斯為疫苗考慮與我斷交 誰才是始作俑者？

友邦宏都拉斯可能為了取得中國疫苗，和我國斷交，台宏邦交出現危機， 美國也覺得情勢不妙。根據英國金融時報的報導，一位拜登政府的高官明白表示，美國會幫宏都拉斯及其他拉美國家，「但沒給出時間表」。美國的這番表白能否力挽狂瀾，在它兌現前，恐怕沒人能參透。

【圖輯】照片看歷史／2004年喬丹旋風訪台 迷爭睹飛人風采

2004年5月22日，「籃球大帝」喬丹踏上台灣土地進行23小時旋風式訪問，從機場海關、入境大廳到小塞車的高速公路，再到晶華酒店，喬丹迷冒雨瘋狂等待「飛人」在台灣的第一次揮手、第一抹微笑。 喬丹搭私人專機由香港飛抵桃園中正機場，粗估在機場管制區內工作人員超過500人，入境大廳則有專程接機的50餘名著深色西裝的保全人員，另有50餘名松山高中、強恕中學學生圍起的人牆，入境大廳內的球迷包括帶著海報、穿喬丹球衣的百餘迎接人群及各家媒體。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。