因應疫情立院院會測視訊 國民黨團：只能當作表決工具

因應疫情升溫，立法院上午進行視訊會議表決功能測試。國民黨團副書記長陳玉珍表示，不排斥使用視訊，但立院開會很多時候需要充分討論與理解，1百多人視訊相當龐大，沒辦法充分達到討論效果，充其量只能當作表決的工具。

至於立院未來在疫情期間是否要讓視訊會議常態化，陳玉珍說，現在也沒什麼非常急迫的事需要表決，還不用開視訊會議；若進入封城階段，國家可能發布緊急命令，甚至戒嚴或類似軍管做法，那時也可能不會急迫需要立院。

國民黨立委賴士葆則指出，立院提供的平板只會專用在視訊，因裏面裝什麼木馬程式都不知道，立法院都可透過監視器錄音、人臉辨識，資安想起來都讓人毛毛的。賴爆料，有陣子有人測到，立法院的wifi立法院可以側錄，是資安大漏洞。

國民黨立委葉毓蘭也說，立法院提供的設備當然有資安疑慮，所以她自己找了較乾淨的平板與筆電裝設視訊程式；現在院會適度停會是明智的選擇，當全國人民自我節制減少移動做好防疫，立院這時不宜還讓全國立委從四面八方湧至。