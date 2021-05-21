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指紋按鍵恐有傳播風險 綠委提開發「腳紋」辨識
因應疫情持續升溫，立法院今測試視訊會議及表決系統，民進黨立委鄭運鵬今也在臉書表示，如果不是指紋確認，未必是立委本人表決，若怕用手指按鍵會有傳播風險，是不是有可能開發腳紋辨識？「平常我們也不會握手改握腳」。
立法院今於上午的院會進行視訊會議測試，包括簽到及表決系統，立法院長游錫堃也說，這是「立法院歷史性的一步」，科技防疫，國會責無旁貸。
鄭運鵬則建議，視訊表決若不是指紋確認，未必是立委本人表決，「助理也可以代按ENTER」，若怕手指按鍵會有傳播風險，是不是有可能開發腳紋辨識？「我相信腳紋和指紋一樣都是獨一無二的。我判斷，手機的指紋辨識輸入腳紋，一定也可以。」
民進黨立委陳亭妃則表示，測試視訊會議系統後，覺得非常方便，從手機中就可以直接簽到、投票、登記發言。她也呼籲還沒有安裝的立委趕快裝，不要有其他政治想法，「視訊其實是不備之需，如果可以不要用，當然不希望用到，表示疫情已經穩定下來」，但還是希望藉由演練這套系統，未來有更多的開會方式。
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