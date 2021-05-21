被綠營民代猛轟 侯友宜：防疫不是比賽 應攜手合作防疫

新北連續多天確診超過百例，綠營多位民代炮火猛攻新北市長侯友宜，除了新北防疫旅館不夠，還說「市長是瞎忙還是裝忙」，侯友宜表示，防疫不是競賽，尤其雙北是共同生活圈，更應該攜手合作防疫，跟中央一起並肩作戰。

民進黨立委羅致政指出，新北市長侯友宜一下喊封城、準四級部署、蓋方艙醫院，板橋地區連備用酒精都沒有，甚至防疫旅館數量六都最後一名「是瞎忙還是裝忙」。民進黨新北市議員張志豪也說，中央在這周可以增到5100間的集中檢疫，新北卻一間都沒有，錢還在向中央要補助，台北市的數字也有230間。

對於綠網軍採取「拉柯打侯」的策略，是否有點無奈， 侯友宜表示，現在是全民抗疫，新北市有自己的步驟、方式，也有醫療團隊跟專家學者們來指導，防疫不是競賽，尤其雙北是共同生活圈，更應該攜手合作防疫，跟中央一起並肩作戰，才能把這一次的疫情有效穩定下來。

被問及快篩站、防疫旅館等措施都被質疑說是學台北市長柯文哲，侯友宜表示，不管是快篩站、防疫旅館都有準備，因應熱區轉換，是有程序、步驟、方法，也有醫界專家共同研究，防疫絕對不要內耗，敵人只有一個就是病毒。