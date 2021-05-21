「該封就封、高中職以下停課」 助攻侯友宜網路聲量衝高峰
文／朱涵瑜
「低聲量，高滿意度」是新北市長侯友宜過去在民調或網路統計調查上一大特色，正因如此，不少人認為侯友宜要拿下2022年的九合一選舉希望不小，甚至被點名參選2024。連日來本土疫情大爆發， 網路聲量趨勢圖一向「走平」的侯友宜，也跟著大爆發，從上週的第14名，現在擠上全國政治人物排行榜第4名。
image source:網路口碑排行榜/政治人物(分析區間:2021/05/13~2021/05/19)
這幾位綠民代助攻 侯友宜疫情下的網路聲量衝出高點
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/01至2021/5/19）半個多月來的統計調查，侯友宜網路聲量幾個大的高峰點，幾乎全與疫情息息相關，包括要求防疫升級、該封就封，甚至領先中央宣布高中職以下停課不停學等等，都讓侯友宜討論熱度在5月17日搶下一波。
網路聲量最高點落在5月19日，除了既有的疫情議題之外，深入分析發現幾位綠營民代人士，也替侯友宜貢獻不少聲量數，包括羅致政、段宜康砲口一致，都在臉書社群批評侯友宜的防疫旅館政策，藍營議員、民代，包括徐巧芯、葉元之、羅智強等也紛紛PO文回嗆，甚至在對方臉書粉絲頁留言，藍綠之間多波來往攻防，讓侯友宜的聲量在19日當天，衝到近日高點。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量趨勢(分析區間:2021/5/1~2021/05/19)
疫情下「主動」創造議題
從侯友宜網路聲量來看，過去長期「趨勢走平」，相較於柯文哲的直白阿北特性，每每都能「主動式」製造討論度和熱度，侯友宜相對不擅創造議題，近日的網路聲量高熱度，也可說是少數順著疫情出擊衝出高度。
image source:網路好感正負比值/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2021/05/09-2021/05/19
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年5月1日至2021年5月19日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『侯友宜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
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