「該封就封、高中職以下停課」 助攻侯友宜網路聲量衝高峰

文／朱涵瑜

「低聲量，高滿意度」是新北市長侯友宜過去在民調或網路統計調查上一大特色，正因如此，不少人認為侯友宜要拿下2022年的九合一選舉希望不小，甚至被點名參選2024。連日來本土疫情大爆發， 網路聲量趨勢圖一向「走平」的侯友宜，也跟著大爆發，從上週的第14名，現在擠上全國政治人物排行榜第4名。

image source:網路口碑排行榜/政治人物(分析區間:2021/05/13~2021/05/19)

這幾位綠民代助攻 侯友宜疫情下的網路聲量衝出高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/01至2021/5/19）半個多月來的統計調查，侯友宜網路聲量幾個大的高峰點，幾乎全與疫情息息相關，包括要求防疫升級、該封就封，甚至領先中央宣布高中職以下停課不停學等等，都讓侯友宜討論熱度在5月17日搶下一波。

網路聲量最高點落在5月19日，除了既有的疫情議題之外，深入分析發現幾位綠營民代人士，也替侯友宜貢獻不少聲量數，包括羅致政、段宜康砲口一致，都在臉書社群批評侯友宜的防疫旅館政策，藍營議員、民代，包括徐巧芯、葉元之、羅智強等也紛紛PO文回嗆，甚至在對方臉書粉絲頁留言，藍綠之間多波來往攻防，讓侯友宜的聲量在19日當天，衝到近日高點。





疫情下「主動」創造議題

從侯友宜網路聲量來看，過去長期「趨勢走平」，相較於柯文哲的直白阿北特性，每每都能「主動式」製造討論度和熱度，侯友宜相對不擅創造議題，近日的網路聲量高熱度，也可說是少數順著疫情出擊衝出高度。

image source:網路好感正負比值/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2021/05/09-2021/05/19

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年5月1日至2021年5月19日。



