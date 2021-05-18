疫情下的520／在野列「失政」清單：多項不及格

蔡英文總統第二任就職一周年，國民黨對蔡連任後的評價為「政治獨斷，政策混亂」，包含恣意進口萊豬、缺水停電應變無能、疫苗短缺導致防疫落後等，都是不及格的表現。

國民黨主席江啟臣表示，政策不要只有「大撒幣」、「大內宣」，需要長遠穩健，不是一時興起，「人民需要的是溝通，不是宣傳；國家需要的是理性管理，不是情感的麻醉劑」。

「整體而言，民進黨執政是一個缺乏風險管理意識的政府。」江啟臣舉例表示，剛發生的台鐵出軌、全台跳電，都凸顯民進黨風險管理不足的病徵；疫情突然爆發、旱情嚴峻，更凸顯執政黨不願意面對問題，只想粉飾太平的偏聽心態，「不願意面對，自然不願意做風險管控」。

國民黨細數蔡英文一年「失政」，包含不顧程序正義封殺中天新聞台、違逆民意進口萊豬、背叛環保訴求毀藻礁、棄民主信仰閹割公投、無心檢討讓太魯閣號再生意外、政治與黑道凌駕警察敗壞治安、錯誤能源失衡火力全開、缺水停電應變一籌莫展、哏圖至上用人唯親裙帶、拒絕BNT疫苗導致防疫下半場嚴重落後，「恐怕連大內宣也很難及格」。

若要給分數，民眾黨立委張其祿打七十分。他表示，蔡政府「守成」為主，看起來還不錯，但內部沒有太開拓性作為，而是靠疫情前期守成和中美抗衡下受惠，但結構性問題，例如缺水、缺電和缺工等，沒有明確作為，「只要出一個包，就會發生連動性影響」。

張其祿說，蔡政府花了很多時間在宣傳，例如標榜綠能、非核家園，但一停電，馬上就出現缺電危機；前瞻宣傳水資源建設，卻依然缺水；疫情一旦有破洞，影響就很大，「這些都是根本性、結構性問題未解」。

時代力量黨主席陳椒華則提醒執政黨不要辜負人民期待，更不要忘記今年重大天災人禍事件頻傳；防疫雖然有成績，但有些長久以來的結構性問題，如礦業法修法、囤房稅、司法改革、產業轉型、能源分散、居住正義等，都該多加油。