聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下的520／與各國賽跑 今年還是「防疫模範生」？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
今年五月六日，蔡英文總統（左二）前往衛福部疾管署慰勉防疫團隊，衛福部長陳時中（右二）、指揮中心專家小組召集人張上淳（右）都在門口迎接。本報資料照片
今年五月六日，蔡英文總統（左二）前往衛福部疾管署慰勉防疫團隊，衛福部長陳時中（右二）、指揮中心專家小組召集人張上淳（右）都在門口迎接。本報資料照片

蔡英文總統連任就職滿一周年。黨政人士指出，去年五二○，蔡總統向世界展示耀眼的防疫成績單，今年焦點仍是防疫，但蔡總統面臨不同考驗，如何讓台灣盡快解除社區感染警報、維持「防疫模範生」角色，將是接下來最大的難題。

蔡總統執政滿五周年。新冠肺炎疫情影響全世界超過一年，防疫和外交成為蔡政府的「新神主牌」。外交人士透露，未來蔡政府將繼續鞏固台美關係，蔡總統也多次對歐盟喊話，期盼能藉由洽商雙邊投資協定，擴大經貿合作，建立更具體堅實的夥伴關係，「讓台灣走出去」是蔡政府一直以來的目標。至於兩岸政策，始終堅持「和平、對等、民主、對話」。

去年五二○，蔡總統公布多項執政願景，多數圍繞著疫情。黨政人士說，台灣近一年努力防堵疫情、研發國產疫苗、努力和國際社會一同並肩對抗疫情帶來的種種挑戰，展現「Taiwan can help（台灣能幫忙）」精神，便是希望台灣能夠以自己的力量在國際上嶄露頭角，證明台灣是國際社會不可或缺的一員；接下來國產疫苗預計於七月底開打，施打狀況將影響台灣的發展與國力，台灣等同在疫情中與世界各國賽跑。

蔡總統執政滿五年，也等於執政「倒數三年」。回顧前總統陳水扁及馬英九，兩人在連任後期都因內政面臨民調下滑危機。蔡總統如何因應？民進黨人士指出，面對今年八月公投及二○二二年地方選舉，民進黨不能掉以輕心，尤其國內對於含瘦肉精美豬進口及我國能源配置仍有疑慮，民進黨必須展現誠意，不只說服自己的支持者，也應該努力、謙卑地對所有國人溝通。

疫情 民進黨 疫苗

延伸閱讀

網傳趙映光搭車逞凶打人影片 民進黨：假訊息勿轉傳

疫情升溫宣導防疫 金門籲遊客做優質旅人

「爬山不急著當下」部落手寫防疫看板 呼籲遊客共體時艱

5天2跳電 國民黨點名沈榮津、王美花、楊偉甫下台負責

相關新聞

疫情下的520／蔡總統任期下半場 防跛腳卻抱不定時炸彈

五二〇將至，蔡政府執政滿五周年。綠營人士表示，隨著蔡英文總統任期進入下半場，穩定執政聲勢保二〇二四政權，以及布局「後蔡英...

疫情下的520／「疫」不容辭？蘇貞昌能衝到何時？

蔡英文總統第二任就職滿一周年，外界關心是否內閣改組。民進黨人士表示，疫情正熱，短期內不見好的時機點，最快也要等到八月公投...

疫情下的520／國內人心惶惶 黨內黑影幢幢 只會道歉？

蔡英文總統連任滿一周年，去年因防疫有成而滿意度不差的蔡政府，此刻面臨疫情嚴峻、接連停電、公投檢驗等多道難題；執政的民進黨...

疫情下的520／在野列「失政」清單：多項不及格

蔡英文總統第二任就職一周年，國民黨對蔡連任後的評價為「政治獨斷，政策混亂」，包含恣意進口萊豬、缺水停電應變無能、疫苗短缺...

疫情下的520／前外長：兩岸關係不好 很多問題解決不了

蔡英文政府第二任期就職滿周年，台美關係進展被視為「亮點」。外交部前部長程建人認為，政府說我國的外交有突破，但那一部分是因...

疫情下的520／與各國賽跑 今年還是「防疫模範生」？

蔡英文總統連任就職滿一周年。黨政人士指出，去年五二○，蔡總統向世界展示耀眼的防疫成績單，今年焦點仍是防疫，但蔡總統面臨不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。