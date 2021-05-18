疫情下的520／與各國賽跑 今年還是「防疫模範生」？

蔡英文總統連任就職滿一周年。黨政人士指出，去年五二○，蔡總統向世界展示耀眼的防疫成績單，今年焦點仍是防疫，但蔡總統面臨不同考驗，如何讓台灣盡快解除社區感染警報、維持「防疫模範生」角色，將是接下來最大的難題。

蔡總統執政滿五周年。新冠肺炎疫情影響全世界超過一年，防疫和外交成為蔡政府的「新神主牌」。外交人士透露，未來蔡政府將繼續鞏固台美關係，蔡總統也多次對歐盟喊話，期盼能藉由洽商雙邊投資協定，擴大經貿合作，建立更具體堅實的夥伴關係，「讓台灣走出去」是蔡政府一直以來的目標。至於兩岸政策，始終堅持「和平、對等、民主、對話」。

去年五二○，蔡總統公布多項執政願景，多數圍繞著疫情。黨政人士說，台灣近一年努力防堵疫情、研發國產疫苗、努力和國際社會一同並肩對抗疫情帶來的種種挑戰，展現「Taiwan can help（台灣能幫忙）」精神，便是希望台灣能夠以自己的力量在國際上嶄露頭角，證明台灣是國際社會不可或缺的一員；接下來國產疫苗預計於七月底開打，施打狀況將影響台灣的發展與國力，台灣等同在疫情中與世界各國賽跑。

蔡總統執政滿五年，也等於執政「倒數三年」。回顧前總統陳水扁及馬英九，兩人在連任後期都因內政面臨民調下滑危機。蔡總統如何因應？民進黨人士指出，面對今年八月公投及二○二二年地方選舉，民進黨不能掉以輕心，尤其國內對於含瘦肉精美豬進口及我國能源配置仍有疑慮，民進黨必須展現誠意，不只說服自己的支持者，也應該努力、謙卑地對所有國人溝通。