疫情下的520／「疫」不容辭？蘇貞昌能衝到何時？

蔡英文總統第二任就職滿一周年，外界關心是否內閣改組。民進黨人士表示，疫情正熱，短期內不見好的時機點，最快也要等到八月公投之後，才可能內閣改組；且控制疫情才是當下的首要任務，如果疫情失控，才是民進黨最大的難關。

行政院長蘇貞昌自二○一九年一月十四日就任，不只是蔡英文政府中任職最久的行政院長，亦成為民進黨執政以來，「加總」任職最久的閣揆。但蘇近半年來爭議不斷，有可能被換下嗎？有不具名的綠營立委表示，即便大家對蘇揆有褒有貶，但蔡總統應該很清楚，現在沒有人可以取代蘇貞昌。

不過，隨著蘇貞昌的民調持續下滑，再加上過去幾項人事決定，包括去年台南市及高雄市警察局長遭蘇火速拔官，引來蘇揆有意安插自己人的揣測，皆引發黨內不少怨言，

「蘇貞昌不是不能換，而是找不到適當的人。」有民進黨立委坦言，即便大家對蘇貞昌在很多人事的安排上存有不滿，甚至認為他的決策有時不是很洽當，但蘇的民調還沒有很明顯崩盤，雖有下滑，但還是能維持一定的局面，還不到「非換不可」的地步。

也有綠營立委表示，比起總統過去任命過的閣揆，蘇貞昌在政策論述上，還是非常接地氣，能夠用民眾聽得懂的語言，「一般民眾還是能接受蘇貞昌繼續做行政院長」。

黨內人士則評估，除非現在有一個很明顯可以取代蘇貞昌的人，不然短時間內要換掉蘇，會引起另外一個政治風暴；而因疫情再度爆發，短時間內也不需要考慮這個問題，「此時去換蘇貞昌，等於自找麻煩」。