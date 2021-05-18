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疫情下的520／蔡總統任期下半場 防跛腳卻抱不定時炸彈

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統去年五二○連任就職時，在台北賓館發表就職演說。圖／總統府提供
蔡英文總統去年五二○連任就職時，在台北賓館發表就職演說。圖／總統府提供

五二〇將至，蔡政府執政滿五周年。綠營人士表示，隨著蔡英文總統任期進入下半場，穩定執政聲勢保二〇二四政權，以及布局「後蔡英文時代」，將是蔡政府及民進黨面臨的兩大挑戰。黨內評估目前執政民調尚在高點，但八月公投與二〇二二地方選舉皆無樂觀本錢，加上蔡總統為避免提前跛腳，持續倚重黨內有爭議勢力，皆埋下不定時炸彈。

綠營黨務人士表示，目前遭遇的防疫、缺水、能源轉型等問題屬民生議題，行政部門扮演較重要角色；站在民進黨的立場，未來最重要的挑戰就是「防腐」，唯有找回民眾對民進黨清廉的印象，才能讓施政持續受信任，政黨發展也才長久。

台灣民意基金會董事長游盈隆也說，近來蔡政府或蘇內閣面對染黑風暴，沒有顯現雷厲風行、劍及履及的行政效率與效能，若民進黨不大刀闊斧改革，只會給人官官相護的聯想。

除了疫情外，黨務人士表示，民進黨眼前的政治難關可分為短、中、長期三部分，短期是迫在眉睫的八月公投，由於本次公投議題皆挑戰政府重大施政方向，形同對政府的不信任投票；若眼前這關沒能先挺過，恐形成蔡政府聲勢分水嶺，宣告從二〇一八大敗以來谷底反彈的民調多頭行情結束，屆時一手主導政策走向的蘇內閣更將首當其衝。

中期挑戰為二〇二二地方選舉，目前黨內意見對二〇二二的及格標準，都僅訂在維持現有執政縣市，對於擴張版圖並不樂觀；若屆時選情不如預期，壓力將不侷限在內閣，蔡英文能否繼續兼任黨主席，都將面臨重大壓力；而長期挑戰則是二〇二四年總統大選，攸關能否守成並延續八年來的執政路線。

民進黨派系人士表示，正因為短、中期目標都不樂觀，對已是第二任期的蔡總統而言，如何避免因此提前跛腳，會是接下來的主要挑戰之一；但為了維穩政權，避免踏上馬、扁執政末期，連黨內地位都被挑戰的後塵，蔡總統持續倚重特定派系作為禁衛軍，其中不少重要成員被指染黑、涉賄，爭議不斷，這明顯與黨內高舉「反腐」旗幟有扞格，恐在未來再掀另一茶壺風暴。

派系人士指出，蔡總統已不必再選舉，但身邊親信勢力各個仍盼再攀政治高峰，加上派系也已構思「後蔡英文時代」的黨內權力結構重組，預料未來幾年內部派系紛爭，只會愈趨加溫；而眾所皆知，蔡英文向來不喜歡插手組織、派系事務，未來如何擺平黨內各山頭、約制子弟兵，都將左右民進黨持續執政之能量。

民進黨 蔡英文

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