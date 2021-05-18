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網傳趙映光搭車逞凶打人影片 民進黨：假訊息勿轉傳

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人顏若芳表示，網傳趙映光搭車逞凶打人影片為假訊息，請勿轉傳。圖／民進黨提供
民進黨發言人顏若芳表示，網傳趙映光搭車逞凶打人影片為假訊息，請勿轉傳。圖／民進黨提供

近日網路上流傳一則機程車司機與乘客發生口角的影片，搭配「民進黨黑道幹部趙映光搭計程車蠻橫無理，滿口穢言，逞凶打人紀錄視頻」、「民進黨中O委洪OO黑道行徑」等文字。民進黨發言人顏若芳表示，經查證，駕駛及當事人乘客皆非趙映光，也非民進黨人士，呼籲民眾請勿轉傳，也對這類張冠李戴的假訊息予以嚴厲譴責。

顏若芳表示，經查證後，此影片為2021年4月25日「萬華計程車駕駛與陳姓乘客發生糾紛」，駕駛及當事人乘客皆非趙映光，也非民進黨人士，因此影片指稱民進黨幹部，是完全錯誤且誤導民眾、中傷民進黨的錯假訊息的訊息。

顏若芳呼籲，正當全國團結抗疫期間，社群平台上各類型錯假訊息氾濫，要提醒民眾，在收到任何資訊時都要記得「停、看、聽」，請務必多方查證與判別，避免轉傳分享，以免觸法；民進黨也會持續透過新聞稿、圖卡、影片積極協助澄清，呼籲民眾可向指揮中心、台灣事實查核中心檢舉錯假訊息。

民進黨 假訊息 顏若芳

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