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藍委批立院群聚不受規範 綠委反批：藍營自己堅持開會

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
國民黨立委賴士葆在臉書批立院群聚。圖／取自賴士葆臉書
國民黨立委賴士葆在臉書批立院群聚。圖／取自賴士葆臉書

疫情升溫，國民黨立委賴士葆今指出，實在不懂立法院為何可以公然群聚不受規範，是病毒到立法院會自動閃避，還是立法院是化外之地？民進黨立委郭國文卻反批，怎不先問財政委員會召委為什麼要堅持這周開會，「賴士葆不是財政委員會委員？這不是藍營曾銘宗召委堅持要開會的嗎？」

賴士葆在臉書指出，為什麼指揮中心限制在室內民眾五人以上不得群聚，立法院卻可以公然違法？這樣密集的群聚卻沒有任何快篩機制，是害怕會篩出一堆確診者？還是要等到立法院成為防疫破口再來篩檢？「我再重述一遍，為防止立法院成為防疫破口，立法院盡快實施快篩吧！」

郭國文今天在臉書反批，這位藍委跳出來砲立院此時召開「委員會」會造成群聚？「傻眼，怎麼不先去問這周財政委員會的召委，為什麼堅持要開，還連排兩天議程」。

郭國文說，在疫情嚴峻的此時，已有部份委員會決議「防疫優先，為必免群聚傳染」恐影響國會與政府機關運作，本周暫停召開會議了。但國民黨自己要開會，「賴士葆不是財政委員會委員？這不是是藍營曾銘宗召委堅持要開會的嗎？」

郭國文質疑，自己不能黨內溝通協調？朝野協商也不表態不堅持，同黨卻唱雙簧？造成群聚再撿槍掃射中央？「阿不就好棒棒。」

立法院 郭國文 賴士葆

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