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專家曝恐還有「1400人確診」 指揮中心：現階段防堵雙北

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陳時中已露疲態 藍籲賴清德取代

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨團18日建議防疫總指揮改由副總統賴清德擔任，協助跨部會調整、協調政策。（國民黨團提供）
國民黨團18日建議防疫總指揮改由副總統賴清德擔任，協助跨部會調整、協調政策。（國民黨團提供）

「疫情如果繼續惡化，就不只是衛福部的事了，希望由有公衛背景的賴副總統出面指揮！」國民黨立院黨團18日召開記者會表示，防疫升級牽涉廣泛，停課攸關教育部，防疫照護假關勞動部，還有經濟部、交通部等，防疫層面已不是指揮官陳時中能擔當，因此他們建議由賴清德擔任跨部會總指揮。

廣設快篩、集中隔離

藍委鄭麗文痛批強調，現在雙北設立的快篩站已經證明有很大的作用，她呼籲衛福部要儘快釋出國內的快篩資源，建立安全的便利快篩站，降低快篩站醫護人員負擔，以及前往快篩民眾的群聚風險。另外，她也希望指揮中心與地方政府全力合作，協助醫療資源與輕症患者分配。

「現在已經禁止外國人入境，我們還有4000多個床位可以使用！」她呼籲指揮中心與地方政府將防疫旅館量能釋出，讓輕症與無症狀患者集中隔離，避免與家人過多接觸，造成社區更多風險。而在防疫資訊交流下，也不要再重現之前與雙北溝通不良的狀況，專心且快速面對病毒。

爭取拜登釋出疫苗

「蔡政府必須放下過去的傲慢，這場防疫戰爭才會打贏！」鄭麗文最後呼籲，蔡政府要儘快拿到美國釋出的莫德納、輝瑞疫苗，過去指揮中心曾說會有500萬劑莫德納，現在卻沒有下文，因此希望蔡總統能利用與美國良好的關係，替國人快速爭取美國釋出的2000萬劑疫苗。

國民黨立院黨團總召費鴻泰指出，現在防疫層面牽涉廣泛，雙北國中以下全面停課，除了讓其他縣市家長反應也要停課以外，雙北自己也出現許多學童在家無人照顧的現象，這攸關教育部與指揮中心的溝通，而防疫照護假則牽涉勞動部、經濟部，跨部會都需要提出政策下，他建議由賴清德擔任防疫指揮官。

公衛賴副擔綱指揮

「陳時中部長現在要做的，是全力整合所有可用的醫療資源！」藍委陳玉珍也說，現在防疫許多層面已經是陳時中無法統合的部分，因此交由有公衛背景、層級夠高的賴副總統指揮是比較好的選擇。她也希望經濟部與勞動部儘速制定防疫照護假，給勞工的方便也給企業補助，讓人們有實際誘因進行防疫。

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勞動部 疫苗

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