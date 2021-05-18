國產材政策執行績效不彰 監委申請自動調查

監察委員范巽綠、林盛豐今天表示，行政院自1991年禁伐天然林後，林業技術已停滯30年，從2009年至2018年為止，國產材自給率僅1.02%，林務局為提升國產材自給率，宣示2017年為「國產材」元年，宣告重啟林業，希望於2027年達到木材自給率5%的目標，但政策執行績效與所設目標顯有落差，已申請自動調查。

二位監委表示，基於國人對環境生態保育的重視，整體社會對伐木觀感不佳，行政院自1991年禁伐天然林後，林業技術已停滯30年，人工林不僅因此停擺、也造成國內林業隨之凋敝。

根據林務局統計資料，自2009年至2018年為止，國產材自給率僅1.02%，超過95%的原木來自進口，其中53%來自馬來西亞天然林，造成原木輸出國自然資源損耗及侵害生態環境，並引發當地環保團體抗議。

二位監委指出，我國基於保護所屬天然林業，相關產業政策及環保團體仍停留在禁伐觀念，卻大量進口木材損害輸出國林業產業，相較於鄰近的日本與韓國的木材自給率，日本在2002年木材自給率達到史上最低，現今不僅自給率倍增，更積極發展規格材衝刺外交；而南韓在1960年才開始大規模造林，更於20年間木材的自給率從5%上升到15%。

二位監委質疑，本案事涉政策執行效率不彰問題，究竟實際推廣成效如何？主管機關有否完善的推動方案？有否規劃符合環境的人工林永續經營計畫？對相關產業及法規研議配套措施為何？有否建立伐採技術、連結產業鏈、培養人才，協助國產材發展？如目的事業法規在國產材自給率政策推動上有窒礙難行之處，其協調相關機關處理情形為何？相關疑義，實有深入查明之必要。