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傳出每天確診數字成賭盤焦點 黃偉哲：很可恥

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影

疫情嚴峻，中央疫情指揮中心每天下午記者會中公布的確診人數成為民眾關心的重點，但傳出有人開賭盤，賭今天的確診數字，台南市長黃偉哲今天表示，把國難拿來賭，實在是讓人不齒，要求警方一定要加強查察。

昨天確診人數是333例，傳出有人在尚未公布之前，就在網路上發表「昨晚做夢夢到今天的確診數字是333」，還傳出確診人數的數字已經成為賭盤的焦點。

黃偉哲今天對此表示「很不齒」，指出確診人數代表的是民眾染疫、斑斑血淚，拿來說嘴、調侃就已經很不應該，如果拿來賭的話，那些確診者情何以堪。

他表示，過去就有人拿選舉的當選與否、選票尾數開賭盤，個人不以為然，而如果拿染疫人數來賭，除了不以為然、還很可恥，國家有難、大家相忍為防疫都來不及了，不應該做這種違法的事情，要求警方積極查察。

網路上傳出每天的確診人數已經成為賭盤焦點。圖／取自網路
網路上傳出每天的確診人數已經成為賭盤焦點。圖／取自網路

疫情 黃偉哲

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