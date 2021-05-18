傳出每天確診數字成賭盤焦點 黃偉哲：很可恥

疫情嚴峻，中央疫情指揮中心每天下午記者會中公布的確診人數成為民眾關心的重點，但傳出有人開賭盤，賭今天的確診數字，台南市長黃偉哲今天表示，把國難拿來賭，實在是讓人不齒，要求警方一定要加強查察。

昨天確診人數是333例，傳出有人在尚未公布之前，就在網路上發表「昨晚做夢夢到今天的確診數字是333」，還傳出確診人數的數字已經成為賭盤的焦點。

黃偉哲今天對此表示「很不齒」，指出確診人數代表的是民眾染疫、斑斑血淚，拿來說嘴、調侃就已經很不應該，如果拿來賭的話，那些確診者情何以堪。