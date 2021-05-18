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【重磅快評】開放民眾快篩 勿再讓疫情躲在人群裡

聯合報 / 主筆室

新冠單日本土確診人數昨天正式突破300人，雖然新北、台北都已經設立篩檢站，但顯然篩檢能量嚴重不足，不但影響阻止疫情傳播效率，也讓人潮聚集的篩檢點變成了另一個可能的病毒散佈熱區。可是奇怪的是，當下政府卻似乎沒有把新冠快篩試劑開放一般民眾使用的打算，這個決策是為了防疫，還是另有考量？

從去年疫情開始，政府就宣稱組成許多「國家隊」，「快篩國家隊」也是其中之一。不過一年多的時間過去，到底快篩在哪裡？民眾買不到，也看不到。但事實上，國內早就有超過十家業者可生產快篩試劑，而且不少銷往國外。國人買不到自己的快篩，反而外國人可以在網路上買到，真是何其諷刺。

在沒有重大疫情時，政府不開放一般民眾快篩，說是為了防止快篩的準確度誤差干擾防疫；但此時此刻，疫情早已經進入社區，而且篩檢能量不足是事實，民眾人心惶惶也是事實，這不正好是讓「快篩國家隊」上場的時候？讓民眾必須冒著疫情傳播危險，在烈日下大排長龍、怨聲載道，到底打甚麼算盤？

對於政府何以仍不開放快篩給民眾使用，有多種臆測。最官方的說法，仍是避免快篩準確度干擾疫情。但實際上，無論是個人或者政府幫民眾做快篩，都並不是拿來當作確診依據，快篩陽性者，還是必須做核酸檢測確診；即使有確診者「偽陰」，從比例來看，也必定少於現在因為篩檢能量不足而「漏篩」的情況，孰輕孰重，一望便知。

在此情況下，仍堅持不開放一般民眾自行快篩，就不免讓人想起過去普篩爭議的「陰謀論」，即政府仍不希望篩檢人數太多而導致確診人數爆量，影響民眾觀感。但現在來看，確診人數早已爆量，當務之急，就是找出社區裡的每一個感染源，怎麼還能期待用蓋牌來防堵疫情？

如依專家說法，快篩試劑可分成「抗原檢測」和「抗體檢測」兩種，前者採檢體有技術門檻，後者只需類似驗血糖採血檢驗。而以現在技術來看，抗體檢測也能夠測出「目前正在感染中」的確診者，既然技術和準確度都不是大問題，實在看不出政府還堅持不讓民眾自己篩檢的理由。最低限度，也應該在目前流行的區域如新北板橋、台北萬華等地讓民眾自己篩檢。否則篩檢站消化不完，要如何抗疫？

疫情 新北 日本

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