假釋拚問政 傅崐萁籲政府協助民間與地方買疫苗防疫

因炒股等案遭判刑，上周甫獲假釋出獄的無黨籍立委傅崐萁上午主動召開記者會，對於當前防疫提出成立方艙醫院與各縣市專責疫情醫院、推動全民普篩與行政院、疾管署協助民間企業與地方政府採購疫苗三點呼籲，中央與地方齊心防疫。

傅崐萁表示，過去的一整年，台灣是防疫的模範生，只有135位本土確診個案，但在短短一周內，台灣新冠肺炎疫情全面大爆發，爆增748位確診人數，此刻台灣多難、疫情氾濫，希望中央與地方政府一條心，把防疫做好，守護國人健康。

傅崐萁指出，台北市因有全國最多的醫學中心，防疫能量還足夠，但新北市已沒辦法負荷，全國各縣市也沒有像台北市的醫療能量；且若未來一天確診量破千，台北市恐也沒辦法負荷，衛福部應趕快成立方艙醫院與各縣市專責疫情醫院。

此外，傅崐萁也主張，防疫要超前布署、料敵從寬，衛福部應推動全民普篩，讓所有有疑慮的民眾能夠立刻得到清楚的答案，不要造成民眾心理陰影與恐慌，

傅崐萁也呼籲，行政院、疾管署協助民間企業與地方政府，依藥事法，透過多元管道將德國輝瑞（BNT）、英國的AZ、美國莫德納、嬌生等世界任何的最好疫苗，都能盡快引進至台灣，相信疫情在疫苗到貨後應會有相當控制與成果。

傅崐萁說，以色列之所以是防疫模範生，就是因為全民接種疫苗，但此刻台灣最大的困難也是疫苗進不來；台灣人口不多，又是海島國家，周邊沒有任何接壤的國家，防疫可以全面推動，2300萬人疫苗接種沒有那麼大的困難。

傅崐萁表示，全世界不管爆發多嚴重的地方，在得到疫苗之後都能穩定下來；過去一年台灣經濟能蓬勃發展就在於防疫得宜，而在防疫的下半場，希望中央、地方齊心防疫，讓今年經濟持續成長，保障台灣人民生命、財產安全。

至於是否開放大陸疫苗進口？傅崐萁說，目前依照兩岸人民條例等各方面還是有些窒礙難行的地方，但政府仍應依照目前國內法律能夠進行的部分，讓其他各國疫苗近快進入台灣，讓台灣人民健康能夠得到更多守護。