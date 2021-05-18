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高市聯合洽公 民眾：不用找局處方便多了

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影
高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影

因應新冠肺炎疫情升溫，高市府四維、鳳山行政中心今天啟動聯合洽公，各局處派員輪值洽公區，今上午四維行政中心洽公人潮不算多，秩序大致良好。洽公民眾說，以往辦業務還要上樓找業務單位在哪，現在都在1樓中庭，反而更方便。

高市府四維、鳳山行政中心今天開始採聯合洽公，除員工、受邀開會或特殊事由者，民眾非必要不得上樓，盼降低接觸風險，防止疫情傳播。四維行政中心1樓中庭今設置聯合洽公區，各局處洽公櫃台進駐，也圍起紅龍禁止民眾進入非洽公區。

高市府自2020年4月採實聯制，民眾進出市府要登記、量體溫、手部消毒，但隨著近來疫情升溫，市府今起進一步採聯合洽公，民眾一樣要先實聯制後進入市府，但入內後只能到洽公區，不得進入非洽公區。

另鳳山行政中心則在後棟一樓多媒體簡報室設洽公區，物流配送則要到物流餐飲送貨區，廠商和物流人員也禁入府內，市府員工餐廳也不對外開放。

來洽公的李小姐說，以前到市府洽公，還要上樓找業務單位在哪裡，找半天，可能還要問人，現在各局處櫃台都集中在一樓中庭，放眼望去一目了然，洽公起來比以前方便多了。

另一名在洽公區等候的陳小姐說，因現場沒有抽號碼牌，到要辦業務的局處前說要洽公，承辦人員正在忙別的民眾洽公，請她到等候區等候，等下忙完會來通知她。

洽公區市府人員說，局處會派員輪值1樓洽公區，雖然1樓洽公區比較熱一點，但非常時期，大家都要共體時艱。目前上午洽公人潮還不多，秩序良好，不會感覺負擔重。

高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影
高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影
高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影
高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影
高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影
高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影
高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影
高雄市四維行政中心啟動聯合洽公，1樓中庭設置各局處洽公櫃台。記者蔡孟妤／攝影

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