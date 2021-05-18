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台灣10年內必然大缺電 羅智強：馬英九先知但說錯這點
台電宣布今天很可能又要停電了，對此，台北市議員羅智強上午在臉書指出，懷念馬英九，至少那8年，馬英九讓台灣不缺電。他說，馬前總統曾告訴他，按民進黨的政策，台灣10年內必然大缺電，但馬英九還是說錯了一件事，不需要10年，蔡英文上台只用了5年，就讓全台大缺電。
羅智強表示，他還在總統府工作時，蔡英文和民進黨全力杯葛馬英九的能源政策，提出了極為躁進、不切實際的電力政策，那時候馬英九憂心忡忡地對他說了一句話，「若按民進黨的政策，台灣10年內必然大缺電。」
羅智強表示，馬英九真的是先知，早就預言了蔡英文執政後的台灣處境，但馬英九還是說錯了一件事，他低估了蔡英文，還不需要10年，蔡英文上台只用了5年，就讓全台大缺電，還創下一周內全台大停電兩次的世界奇蹟。
羅智強指出，能不懷念馬英九嗎？他沒有民進黨的權術、他沒有蔡英文的騙術，他就是把全部的心力，都放在治國上面。
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