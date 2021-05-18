水電缺、疫情飆竟沾沾自喜？蔡詩萍：現在是蔡英文最危險期

當疫情確診數正值飆升之際，國內在一週內遇上兩次全台大停電，同時間旱象未解，讓作家蔡詩萍忍不住在臉書發出長文，批評蔡英文政府，並直指現在正是蔡英文最危險的階段。

蔡詩萍昨(17)日在臉書發文，以「我不唱衰，但我一定要批評！這政府究竟怎麼了？！」為題，強調自己不論是哪個黨執政都不喜歡唱衰，但執政黨若是衰敗了，倒楣的是苟且營生的市井小民，唯有做爛了，他才評論。他認為現在是蔡英文政府執政以來「最危險的階段。」

蔡並指出原因有兩個，一是中國沒新動作，反正大家都知道習近平要獨裁專制了。二則因為國民黨成不了大氣候，反倒是民進黨問題多，蔡總統似乎也毫無企圖心，想在最後這三年展現名留青史的意圖。一旦淪為守成，勢必坐地分派利得，民進黨在蔡英文連任後，派系鬥爭不就是因為「利害關係」扯到「後蔡英文時代」的資源分派嗎？

政府始終不改口「武漢病毒」，全世界用這詞的國家還剩誰？

他並言，不知道蔡英文是不是個有雄才大略的政治領袖，只能從「她做了什麼」或「她不做什麼」，來定位她。政府在疫情爆發後始終不改口「武漢病毒」，全世界使用這詞彙的國家還剩下誰？這絕不是一個有前瞻性的領袖應該顯現的格局。

就疫情掌握階段，蔡詩萍指出，當逐漸步入疫苗主導時，蔡政府居然還停留在沾沾自喜前期成果的階段，忽略或忘記「後疫情階段」時期「疫苗護照」的重要性。導致國外疫苗買不到，國內疫苗不見端倪，全球先進國家已在施打疫苗上遙遙領先，對台灣的防疫成績，發出「你有落後的風險喔」警訊時，但政府卻依然毫無所覺。

於今因雙北升至第三級警戒，人民只好待在家裡等奇蹟，「我們人民沒話說吧！包括我，乖得很！」蔡詩萍說，雨不下，民生、農業用水吃緊，連工業和高科技用水也搖搖欲墜。但蔡總統致力轉型的能源政策，卻爆發興達電廠跳電，講好的備載容量也推給缺水。他質疑，一個國家的供電估算，只提供「最好狀態」，不包括「最壞打算」嗎？那不就像股市名嘴，永遠喊著只賺不賠的承諾？執政哪有這麼好賺的政績。