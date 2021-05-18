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政府養網軍不能偷偷來 立院三讀「1450條款」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院院會今天三讀「預算法第六十二條之一條文」修正案。本報系資料照
立法院院會今天三讀「預算法第六十二條之一條文」修正案。本報系資料照

立法院院會今天三讀「預算法第六十二條之一條文」修正案，明定政府各機關、公營事業及政府捐助財團法人或轉投資事業，編列預算於平面、廣播網路社群及電視媒體辦理業務宣導，應明確標示為廣告且揭示辦理或贊助機關，不得置入性行銷，以維護行政中立、新聞自由及人民權益。

由於農委會過去曾被在野黨質疑，透過2017年新農業政策多元傳播標案的1450萬元預算養網軍，引發爭議，今日三讀修正內容也被外界稱為「1450條款」。

三讀條文明定，基於強化資訊揭露透明度、行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關暨公營事業、政府捐助基金50%以上成立的財團法人及政府轉投資資本50%以上事業，編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體、社群媒體及電視媒體辦理政策宣導及業務宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

三讀條文指出，各主管機關辦理政策及業務宣導的預算，應就執行情形加強管理，按月於機關資訊公開區公布宣導主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等事項，並於主計總處網站區公布，按季送立法院備查。

國民黨立委賴士葆初審時表示，對政府要政令宣導沒意見，但對掛羊頭買狗肉養網軍有意見，所以才要推動該修法。民進黨立委沈發惠初審時表示，面對日趨多元的網路媒體態樣，規範足夠明確與否，如臉書粉絲專頁推廣費用界定問題，恐導致未來判定爭議。

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