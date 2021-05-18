張亞中：蔡英文做不到「有電家園」 自罰停用冷氣3個月

一周連續兩次全台大停電，蔡英文總統昨在臉書表示，「連我也很難接受」。孫文學校總校長張亞中表示，蔡英文有什麼不能接受，這根本就是她自己的「自作自受」。人民才是真正的很難接受，人民在怨怒：缺電的鬧劇還要演多久？

張亞中批評，蔡英文是一個為了護衛神主牌，連鬼話都敢說的偉大領袖，在2015年曾向大家保證，「民進黨執政之後，台灣的未來絕對不會遇到缺電的危機」。這次已是蔡英文任內第3次全台大停電了。

張亞中指出，513大停電原因，嫁禍給台電人為誤觸隔離設備開關。這次517大停電可沒有藉口了，只得硬著頭皮、厚著臉皮、縮回長鼻，低著頭說，電不夠了，要靠核三廠修機組即刻救援。反核的英勇武士，終究還是要向核能屈膝求救，即使已經被脫去盔甲的核四，也在海邊冷冷地笑了。

張亞中說，鬼話偶而可以，但絕對不要連篇，也不要年年騙，更不要不在位了還要騙。「2025年非核家園」，就是從2015年沒上台時開始，一直要騙到已經下台的2025年。現在已經看到，蔡英文的2025年「非核家園」，其實也是個「缺電家園」。

張亞中說，請記著，神主牌的旁邊可是要點著光明燈的。停電漆黑一片，怎麼對得起神主牌？沒有光明燈，反核神主牌黑了，另一個台獨神主牌也亮不起來了。

張亞中諷刺，榮華富貴的蔡總統，其實不需向庶民道歉，也不必為百姓難過，很難有人會相信她的真心誠意。有個簡單方法，倒是可以讓民眾感同身受，要否向人民做個承話，來個保證：從今天起到2025年止，台灣一定是個「有電家園」。如果做不到，無論在辦公室或在官邸，是否請蔡總統自罰停止使用冷氣三個月？這樣的負責態度應不難吧。

張亞中最後表示，如果怕受不了這個苦，還有一個方法。828公投時，自己進入投票櫃，面對「核四商業運轉」這個公投單時，偷偷地在「同意」欄上，按下投票章就可以了。