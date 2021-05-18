政黨財務申報期限 延長至6月30日

因應國內疫情升溫，內政部今宣布，為降低不必要的人口移動與聚集，原訂在31日以前要完成的政黨財務申報，延長至6月30日，並建議政黨優先採用郵寄方式，報送相關申報資料。

內政部表示，依「政黨法」第21條規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度的財報，同時也訂有限期補正規定。因疫情趨於嚴竣，雙北宣布進入第三級警戒，為減少人員移動及聚集，故配合延長申報時間至6月30日。

內政部呼籲，在疫情期間，請政黨儘量採取郵寄方式，報送財報或相關資料至主管機關，如有申報相關問題，可先以電話洽詢；此外，應遵循疫情指揮中心指示，停辦非必要的集會活動，以確保自身及他人安全，共同為防疫盡一分心力。