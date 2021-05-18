蘇貞昌曾說疫苗不因政治而排斥 李彥秀：盼他說到做到

本土新冠病例連環爆，確診人數不斷攀高，疫情日漸嚴峻。大陸國台辦昨日表示「願意盡最大努力幫助廣大台灣民眾儘快戰勝疫情」，而陸委會則以「對岸不必假好心」、「只要中國大陸不阻撓，我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」回應。

國民黨副秘書長李彥秀肯定大陸方面所展現的人道關懷高度，同時也呼籲民進黨政府，疫苗的採購和施打對於防疫至關重要，而且時間非常緊迫，希望政府能夠以維護台灣人民的生命安全為最高價值，秉持用科學證據判斷，和採取公開透明的態度，來面對這個問題。

李彥秀提到，當前大陸地區仍不時傳出零星疫情，而且還有數億人尚未施打疫苗，但仍表達出協助台灣抗疫的意願，她對於大陸方面展現的人道關懷精神表示感謝。另一方面，對於陸方所釋出的善意，宣稱「希望兩岸春暖花開」的陸委會，卻用負面言詞回應，她認為無助於解決疫苗問題，也缺乏應有的高度。

李彥秀質疑，當前台灣疫情嚴峻，急需大規模施打疫苗，但目前卻面臨疫苗短缺的窘境。日前防疫指揮官陳時中在被問到「地方政府可否自行採購國際疫苗」的問題時，先是鬆口「合法合規」就可以，可是隨後又改口說：「法規上雖然地方可以自行購買，但希望疫苗還是中央統籌處理，以免混亂」，還是讓各界莫衷一是，無所適從。

李彥秀強調，如果陳時中真的認為疫苗應該由中央統籌處理，就應該拿出具體的方案和時程表，以安定人心。否則就應該考慮是否授權地方為中央分憂，也希望政府對民間企業和地方政府採購疫苗的認證程序提供清楚說明，用公開透明的態度，讓業者和地方政府有法可循。

李彥秀也指出，過去一段時間以來，陳時中講過的候選疫苗條件前後自相矛盾。在今年2月時他曾表示「大陸疫苗因為技術性資料不完備，科學性資料也沒發表過，未列入候選疫苗」，在3月底時卻又說「中國疫苗不再是完全的拒絕往來戶」。但當上海復星公司於4月表態願意賣給台灣500萬劑在深圳生產的BNT疫苗時，疫情指揮中心發言人莊人祥卻以「依法不能進口大陸疫苗」回絕。指揮中心採購和選擇疫苗的標準為何，實在讓人無所適從。

李彥秀表示，面對疫情的威脅，疫苗的選擇多多益善，希望政府對於疫苗認證能秉於科學證據，最起碼依循國際標準，並交由市場決定。過去行政院長蘇貞昌曾表示「任何疫苗都是要維護國人健康，只要符合世界標準、能夠合法進口，都不會因為政治而排斥」，她也期許蘇貞昌能夠說到做到，繼續朝著這個方向努力，盡快取得有效的疫苗，幫助台灣早日戰勝疫情。