國內短缺卻釋國產疫苗訊息 趙少康：蔡英文有炒股嫌疑

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，中廣董事長趙少康表示，國內疫苗短缺，國人苦求不到質、量足夠疫苗，他觀察近日「高端疫苗」股價走勢，針對蔡英文總統發出連7問，質疑她有炒作高端股價的嫌疑。

趙少康指出，疫情指揮中心宣告本土疫情爆發第一時間，蔡總統13日釋出7月底開打國產疫苗訊息，「高端疫苗」的股價就連3天上漲，即使今天台股大盤大跌473點，高端仍然漲停板到每股417元。蔡英文有炒作高端股價的嫌疑，因為圈內人都知道高端是最可能先上市的國產疫苗，「請金管會好好查一查」。

趙少康質問蔡英文，台灣3家疫苗廠為何不代工製造疫苗提供國內使用，既迅速又安全？請問高端有做過什麼疫苗的經驗嗎？有設備自己製造疫苗嗎？為什麼可以不做第3期人體試驗就上市？蔡英文有什麼資格代衛福部核准，宣布高端疫苗可以7月上市？WHO會不會核准承認高端的疫苗？政府是故意買不到國外疫苗，還是企圖護航高端疫苗？

趙少康表示，這麼多異常離譜的疑點，請蔡英文不要迴避，給國人一個明確交代。