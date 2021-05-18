5天2次全台大停電 趙少康諷蔡政府「天天天黑」

5天內發生兩次全台大停電，中廣董事長質疑，不到一個星期，台電怎麼又停電了？又是C、D分區限電？難道又是有人按錯鈕？趙少康諷刺蔡政府是「天天天黑，天天停電」。

趙少康指出，台電資料明明說今天最大供電能力有4073.8萬瓩，而昨天19時30分時用電是3487萬瓩，不是還有586萬瓩的餘裕嗎？怎麼會在20時10分負載突升還超過4073.8萬瓩？尖峰用電不是在中午或下午嗎？怎麼會在晚上呢？

趙少康表示，台電最新說詞是因為傍晚大家都回家吹冷氣，所以用電量激增，那如果為了防疫，大家不外出都宅在家，是不是天天要缺電？天天要限電？太多的謎團等待台電好好解釋，誠實是最好的策略，不要像上次一樣，想用一些不合邏輯的說法來唬外行人。