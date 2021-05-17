【重磅快評】病毒延燒 蔡總統要等到WHA後才封城？

本土疫情七天累積近八百名確診，並迅速往中南部蔓延，已現的危機還包括：醫院與學校淪陷；幼童與中小學學生確診數增加，有相當比例來源不明；高科技產業也出現病例。雙北告危，但指揮中心依然對封城、第四級警戒顧左右言他，因為陳時中作不了決定，他在等蔡英文一句話。

疫情嚴峻，快篩只在雙北實施，爆棚的病例數只是冰山一角，而軟性的三級警戒根本不具圍堵作用，反而讓避疫人潮往中南部流動。雙北首長追著病毒，在未獲中央指令前，只能應付確診者，無法阻斷人流，而彰化疫情生變，中部正兵臨城下，指揮中心對這股如海嘯前夕的趨勢，仍堅持「在最小的損害，做出做最大的控制」，但病毒會順時中嗎？

距離蔡總統連任週年不到三天，府院撐著「團結抗疫，正常生活」的大旗，但地方首長已唯柯文哲、候友宜馬首是瞻，紛紛跟進宣告「準三級」，升高警戒，形成外媒報導的「自動封城」。中央政府宣布雙北三級警戒後，防疫重責落在雙北市府，柯侯二人成了實際指揮官，但他們面對中央消極作為，在病床、快篩劑、集中隔離所等後援不足情況，如何能成功圍堵病毒？中央甩鍋，他們接的是血滴子，前線子彈不足，還有政府網軍扯後腿。

中央的「軟三級」讓人與人的連結為所欲為，暢行無阻。這兩天，雙北周圍縣市病例還在成長，源頭的桃園市也難倖免，新竹縣市更是出現不明來源病例，包括六歲以下幼童，而這都還未全然反應母親節全台人潮流動的結果。「不篩不確診」的神話已破滅，眼看中部疫情升溫，陳時中肯定彰化發動「快速篩檢動員令」，期許「應能將病例控制在一定範圍」，他非要看到確診爆增才承認昨非今是，指揮中心「不爆不篩」的後知後覺，令人對南部疫情憂心不已。

指揮中心奉行政治防疫，蘇揆宣布雙北三級警戒，其實是被180確診數逼出來的。520在即，蔡政府不願壞了連任盛典，更在意升高疫情警戒會耽誤世衛大會WHA的外交布局。格外令人難堪的是，今年政府得到美國國務卿布林肯、七大工業國外長與法國參院的聲援，呼籲世衛組織基於台灣防疫成就，應同意台灣無條件參與，怎料會還沒開，台灣淪陷了。

蔡總統有勇氣面對疫情，斷然宣布非常措施阻擋病毒嗎？還是要等WHA閉幕後，享受完光環再來處理疫情？如果歐美真的支持台灣，不是拿台灣在WHA舞台上對付中國大陸，而是幫助台灣儘快取得疫苗，蔡總統，你該拿出具體行動了。