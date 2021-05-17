避免跨警戒級區移動 陳時中：就像我現在不會去萬華
不少大學生居住地與就學地分別位於不同疫情警戒區，是否要回家？面臨兩難。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果不分級，大家會就跑來跑去，有分級，人們進入風險區之前就會三思。「如果是我在南部，就不會刻意跑來北部，就像我現在不會去萬華一樣」，減少人流、避免跨級區的移動，是目前的防疫重點。
此外，外傳有私人企業因擔心影響股價和營運，員工有確診者之密切接觸者，卻未分流上班。外界擔憂，如果各公司自行決定防疫程度，恐釀成防疫破口，對此，陳時中表示，企業防疫指引只是建議，不是強迫，各公司根據自身染疫情況、需要提高警覺的程度，去給予指引，希望給公司和員工最好的保護。
陳時中提醒，疫情嚴峻下，假訊息越來越多，指揮中心要重申，轉傳假訊息是有刑責的，最高可罰300萬或獲三年以下有期徒刑、拘役，提醒民眾對於各方資訊要提高警覺、多方查證，不要擅自轉傳，以免觸法。
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